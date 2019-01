Pensioni, la Lega mette on line sito con le istruzioni per quota 100

di Andrea Bassi

Prima ancora che inizi il consiglio dei ministri per varare il provvedimento per il Reddito di cittadinanza e per le pensioni anticipate Quota100, la Lega ha già mandato on line un sito con tutte le informazioni e le istruzioni per anticipare il ritiro.I dipendenti privati che avranno maturato 62 anni di età e 38 di contributi entro il 31gennaio, potranno lasciare il lavoro ad aprile.Per i dipendenti pubblici che hanno maturato il requisiti entro il 31 dicembre 2018, potranno pensionarsi da agosto.Nel decreto anche il rinnovo di opzione donna, il pensionamento con 35 anni di contributi e 58 di età (59 per le autonome), che accettano il ricalcolo contributivo dell'assegno.Confermata anche l'Ape sociale.