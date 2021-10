Matteo Salvini cerca di rilanciare sui dossier pensioni e fisco chiedendo via lettera un incontro a Mario Draghi. Ma al momento i margini di trattativa sul dopo Quota 100 appaiono circoscritti a un qualche compromesso più morbido sul sistema delle quote (102, 103 e 104) intese come percorso di rientro verso il sistema in vigore fino al 2018: quindi sostanzialmente quello della legge Fornero più forme di uscita riservate a particolari...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati