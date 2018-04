Pd, Martina: dialogo con M5S? Aspettiamo le scelte del Colle

«Se ilè pronto ad aprire un dialogo con il? Adesso noi dobbiamo fare una cosa: aspettare le indicazioni del presidentee capire quale sarà lo scenario da lunedì». Così il segretario reggente del Pdche aggiunge: «Noi vogliamo essere assolutamente rispettosi di questo passaggio che il presidente sta facendo».LEGGI ANCHE: Berlusconi: Salvini è il leader del centrodestra, dobbiamo fare un governo «Siamo al 48esimo giorno di stallo, di polemiche veti e controveti; diciamo che siamo passati da 'prima gli italiani' a 'prima i fatti loro' e questo è inaccettabile per il Paese», attacca, arrivando a un incontro del partito a Milano. «Dal punto di vista politico è indubitabile che il Paese ha vissuto 48 giorni di una polemica continua, tra le cosiddette forze vincitrici del 4 marzo, e questo la dice lunga sulla capacità di creare una prospettiva per il Paese da parte di chi il giorno dopo ha pensato di fare tutto subito, tutto veloce, tutto nuovo, e in realtà il Paese è fermo ad aspettare l'ennesima polemica fra di loro».