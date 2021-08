L'impegno è solenne e ripetuto. Enrico Letta e Giuseppe Conte si sono giurati, a più riprese, fedeltà da qui al 2023 per fronteggiare «le destre». «Inizia un percorso comune», disse il segretario dem a fine aprile. E il nuovo capo a 5Stelle non si sottrasse, pur usando il condizionale: «Contro Salvini e Meloni il MoVimento potrebbe rivelarsi una forza di sinistra progressista». Ma, a conti fatti, è riuscito a metà il patto tra Pd e M5S in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati