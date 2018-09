Calenda invita a cena Gentiloni, Renzi e Minniti: «Impediamo la sottomissione del Pd»

«Hai ragione Giuliano. Questo è un invito formale. Vediamoci PaoloGentiloni matteorenzi #minniti. Per essere operativi e per limiti miei di movimento: martedì da me a cena. Invito pubblico per renderlo più incisivo ma risposta privata va benissimo».LEGGI ANCHE Pd, Orfini: sciogliamolo e rifondiamolo. E attacca Zingaretti Lo scrive su Twitter Carlo Calenda. L'ex ministro per lo sviluppo economico risponde così a un tweet dello scrittore Giuliano da Empoli che aveva scritto che «la storia non sarà clemente con i quattro leader del Pd, Renzi, Gentiloni, Calenda, Minniti che condividono la stessa linea politica se per ragioni egoistiche non riusciranno a sedersi intorno a un tavolo per impedire la deriva del Pd verso l'irrilevanza e la sottomissione al M5s».