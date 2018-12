Pamela Anderson attacca Salvini. E lui risponde: «Ahimè, lei questo sabato a Roma non ci sarà»

Also

Mr. Salvini recently said that "Macron is a problem for the French", meaning what is happening currently in France with the Gilets Jaunes protests is something that concerns only the French. This is wrong. — Pamela Anderson (@pamfoundation) 5 dicembre 2018

The solution is not more Macron or more Salvini, the actually need each other and reinforce each other, the solution can only be a Pan-European awakening across borders and nationalities,which would be able to tackle the deep economic, social and ecological crisis of Europe today — Pamela Anderson (@pamfoundation) 5 dicembre 2018





Pamela Anderson, l'ex sexy bagnina di Baywatch, critica Matteo Salvini su twitter. L'attrice, fidanzata con il calciatore campione del mondo Adil Rami, scrive in un post: «L'Italia è un paese bellissimo e mi piace così tanto, dal suo cibo alla sua moda, dalla sua storia alle sue arti, ma sono molto preoccupata per le tendenze attuali che mi ricordano gli anni '30. La paura e l'insicurezza in tutti i segmenti della società, gli attacchi quotidiani ai rifugiati e ai migranti, l'aggravarsi della crisi economica ...Il signor Salvini ha recentemente affermato che "Macron è un problema per i francesi", cioè quello che sta accadendo attualmente in Francia con le proteste dei gilet gialli è qualcosa che riguarda solo i francesi. Questo è sbagliato».E continua: «Quello che sta accadendo in Francia in questi giorni è un problema europeo, nello stesso modo in cui le misure anti-immigrati e le slittate verso una nuova forma di fascismo in Italia sono un problema europeo.La soluzione non è più Macron o più Salvini, che hanno bisogno l’uno dell’altro e si rafforzano a vicenda. La soluzione non può che essere un risveglio pan-europeo che attraversi i confini e le nazionalità, in grado di affrontare la profonda crisi economica, sociale ed ecologica dell’Europa oggi».In tanti hanno condiviso il suo tweet ma c'è anchi chi, oltre a congratularsi con lei, hanno anche proposto alla Anderson di candidarsi per le primarie del Partito democratico italiano.Pamela Anderson: "Salvini non è la soluzione, le tendenze attuali in Italia mi ricordano gli anni '30". 😱 Ahimè, con dolore, da affezionato spettatore e fan di "Baywatch", lei questo sabato a Roma non ci sarà.