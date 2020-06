​Conte: «Daremo incentivi per pagamenti elettronici»

Incentivi per pagamenti elettronici. «Il governo è già al lavoro per un ambizioso Recovery plan per l'Italia. Ho annunciato un confronto con tutte le forze produttive e le energie migliori del nostro Paese: dobbiamo modernizzarlo ed è l'occasione giusta per farlo. Vogliamo introdurre incentivi alla digitalizzazione per i pagamenti elettronici, dobbiamo assolutamente consentire l'emersione del sommerso e rafforzare l'interconnessione delle banche con i dati pubblici». Lo dice il premier Giuseppe Conte al webinar Ey Digital Talk «Italia riparte».

«Resta centrale portare a compimento una riforma della giustizia penale e civile, una riforma del codice civile perché è impensabile che risalga al 1942. Alcuni di questi progetti di riforma sono già all'esame del Parlamento e potremo approvarli in breve tempo: occorre volontà politica e determinazione. Sono convinto che tutte le forze di maggioranza e di opposizione potranno condividere questi obiettivi: se acceleriamo i tempi possiamo trovare una grande sinergia». Lo dice il premier Giuseppe Conte a Ey Digital Talk.



Ultimo aggiornamento: 16:17

