Open, Renzi: «Non ci lasceremo ​processare nelle piazze»

Violazione del segreto d'ufficio

barbarie

«C'è un reato in questa vicenda che nessuno vuole vedere, ex art 326, la violazione del segreto d'ufficio e riguarda vicende personali - ha aggiunto Renzi - Se nelle stesse ore della perquisizione c'è la pubblicazione di dati sensibili che solo la banca d'Italia, la Procura e la Guardia di finanza hanno c'è un corto circuito».

Nella vicenda legata alla Fondazione Open c'è stata «una violazione sistematica del segreto d'ufficio sulle vicende personali del sottoscritto - spiega Renzi - Io dico "male non fare e paura non avere".Ma se nelle stesse ore della perquisizione - sostiene Renzi - si pubblicano con un giornalismo a richiesta dati che solo Bankitalia o la procura hanno siamo consapevoli che le casualità esistono ma c'è un corto circuito tra la comunicazione e la battaglia giudiziaria? Qualcuno dice che la privacy per il politico non esiste. È da Stato etico sostenere che tutto possa essere totalmente privo di qualsiasi limite. Dico no a uno Stato etico che vuole trasformare in processo ciò che è elemento di opportunità politica. E poi diventa stato etilico quello di chi dice che i figli dei politici non hanno diritto alla privacy. Si abbia il coraggio di dire che siamo alla barbarie», conclude.