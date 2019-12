Offese sessiste alla consigliera comunale: «Devi fare sesso più spesso»

Insulti sessiti in consiglio comunale: è la denuncia postata su Facebook da Francesca Sodero, consigliera comunale di minoranza del M5S a Tricase, nel Leccese. L'esponente pentastellata racconta che nel corso dell'ultima riunione di consiglio comunale, lo scorso 19 dicembre, un consigliere di maggioranza l'avrebbe invitata a «trombare più spesso». Un'offesa, aggiunge la donna, lanciata alla presenza di tutta l'assise e di cittadini. «Ho dovuto sopportare sin dal principio del mandato, aggressioni sessiste ed esternazioni maschiliste da manuale - si legge nel post -. Ma a tutto c'è un limite e non intendo tollerare oltre queste confidenze, ragion per cui - continua - chiederò alla presidente della Commissione per le Pari Opportunità di farsi portavoce, nel prossimo Consiglio Comunale, di una richiesta di scuse da parte del consigliere comunale».

