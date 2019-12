Legge elettorale, trattativa in salita. Italia Viva spinge per sbarramento unico al 3%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Vertice di maggioranza oggi per discutere delle riforma della legge elettorale. Si dovrebbe riprendere il confronto dal sistema proporzionale seguendo il modello spagnolo proposto dal Pd, ma Matteo Renzi non ci sta.Alla riunione parteciperà Maria Elena Boschi che rilancerà, per conto di Italia Viva, il sistema proporzionale con sbarramento nazionale al 3%.Strada in salita, quindi, per presentare un testo in Commissione prima della pausa natalizia.