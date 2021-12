Nuovo decreto testo integrale pdf, dalle feste (vietate) al Green pass tutte le novità

Ecco le misure varate dal Consiglio dei ministri, relative a «ulteriori misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (decreto-legge).

Green pass - Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

APPROFONDIMENTI LA STRETTA Super Green pass in bar e palestre, mascherine all'aperto. Record... LE MISURE Discoteche chiuse fino al 31 gennaio, Speranza: «Divieto anche... LE DECISIONI Decreto Natale, discoteche chiuse e Capodanno blindato. Dal Green... LA STRETTA Tampone per i vaccinati e mascherine all'aperto. Scuola, no... COVID Super Green pass al lavoro, terza dose a 4 mesi e mascherine: cabina... LE MISURE Mascherine all'aperto obbligatorie a Roma, mille agenti per i... COVID-19 Omicron, lockdown e restrizioni: dall'Olanda alla Gran Bretagna... ROMA Green pass, i sindacati: «Obbligatorio per pubblico e...

Mascherine - obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto e anche in zona bianca; obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all'aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso; obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

Ristoranti e locali al chiuso - Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l'estensione dell'obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.

Eventi, feste, discoteche - Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all'aperto; saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati, dove si svolgono eventi, concerti o feste comunque denominati, aperti al pubblico. Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa - È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Covid, incidenza in aumento e sale tasso di occupazione delle terapie intensive: il report settimanale dell'Iss

Zona gialla in Piemonte, il Lazio entro fine anno: le regioni che rischiano di cambiare colore dopo Natale

Estensione del Green Pass - Estensione dell'obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza. Estensione del Green Pass rafforzato - Estensione dell'obbligo di Green Pass rafforzato a: al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra; -musei e mostre; al chiuso per i centri benessere; centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); parchi tematici e di divertimento; -al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l'infanzia); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.