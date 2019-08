Zingaretti: «Il Pd resti unito oppure regaleremo Italia alla destra»

Zingaretti boccia Renzi, lui accelera la scissione e prepara "Azione civile" Nel momento di massima divisione interna al Pd, Nicola Zingaretti lancia un appello ai renziani. «Non è credibile l'ipotesi di un governo per fare la manovra economica e portare poi alle elezioni, sarebbe un regalo a una destra pericolosa che tutti vogliono fermare», afferma il segretario del Pd parlando al Nazareno.

«Voglio fare un appello all'unità del partito democratico perché di fronte ai pericoli che ci sono per la democrazia, sarebbe davvero sbagliato in questo momento dividerci o dare segnali in questo senso», ha aggiunto Zingaretti.



Il rischio di dividerci «significherebbe», sottolinea Zingaretti «regalare l'Italia alla destra, invece noi dovremmo combattere forte. C'è una crisi di governo in cui tempi e modi verranno decisi nelle prossime ore e poi ci sarà il Presidente della Repubblica Mattarella, non Salvini, che deciderà i tempi e le scadenze».

