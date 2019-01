Nicola Piovani e la stoccata al Partito Democratico su Twitter

Ho telefonato al PD.

Mi ha risposto l’usciere:

“Appena si sveglia, la faccio richiamare”. — Nicola Piovani (@Enneppi) 8 gennaio 2019

Neanche il maestrorisparmia il Partito Democratico. Qualche ore fa, infatti, Nicola Piovani su twitter ha punzecchiato il Pd reo, secondo molti, di non dare vita ad una opposizione efficace al governo giallo-verde, forse perché troppo preso dalle beghe interne, alla vigilia di una battaglia congressuale che fa comunque fatica a imporsi nel dibattito politico nazionale. C'è da dire che il maestro utilizza twitter in maniera molto ironica, e spesso e volentieri non sa rinunciare al gusto di una freddura.In effetti, anche per una questione di numeri in Parlamento, ad osteggiare il governo sembrano più i dissidi interni tra Salvini e Di Maio che la capacità delle opposizioni di saper organizzare un'alternativa. E il Partito Democratico, in particolare, agli occhi di molti simpatizzanti di centrosinistra sembra come inerme.E, proprio come dicevamo prima, poche ore fa Piovani su Twitter non ha fatto mancare la sua stoccata ironica: «Ho telefonato al Pd. Mi ha risposto l'usciere: "Appena si sveglia la faccio chiamare".Svegliaaaa urlerebbe qualcuno.