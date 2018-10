L'accusa dei 99 Posse: «Napoletani pagati 20 euro a testa per celebrare Salvini in piazza»

di Cristina Cennamo

La presenza alla manifestazione per Salvini? «Pagata». Ne è certo il musicista napoletano dei 99 Posse Michele Messina, che lo ha denunciato pubblicamente con un tweet apparso sul suo profilo ufficiale in cui non lasciava adito a fraintendimenti. «Dopo il corteo contro Salvini decido di passare davanti alla prefettura per vedere la faccia dei fan napoletani della Lega - scrive infatti Messina - riconosco due ragazzi del mio quartiere che alla mia domanda sul perché fossero lì mi hanno risposto: fratè, ci hanno dato 20 euro».