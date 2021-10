Napoli, elezioni comunali in diretta. Exit poll: Manfredi verso la vittoria al primo turno (57-61%)

Le elezioni a Napoli in diretta. Alle 15 si sono chiuse le urne anche nel capoluogo della Campania.

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali a Napoli il candidato Gaetano Manfredi (centrosinistra e M5s) raggiunge una forchetta del 57-61%. seguito da Catello Maresca (centrodestra.) con il 19-23%. Seguono Antonio Bassolino (9-13%) e Alessandra Clemente (5,5-7,5%).

Ecco i primi exit poll:

GAETANO MANFREDI 57-61%

CATELLO MARESCA 19-23%

ANTONIO BASSOLINO 9-13%

I candidati

I principali candidati sindaco sono: Gaetano Manfredi, ex ministro dell'Università e già rettore dell'Università «Federico II» di Napoli, sostenuto da Pd, Movimento 5 Stelle e altri partiti di centrosinistra (una corazzata di 13 liste: Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Centro democratico, Per - Per le persone e la comunità, Moderati, Lista Manfredi sindaco, Azzurri - Noi Sud - Napoli Viva, Adesso Napoli, Europa Verde, Napoli Libera, Napoli solidale, Repubblicani democratici e La Città). Poi corre Catello Maresca, sostituto procuratore generale di Napoli in aspettativa, è sostenuto dai partiti di centrodestra e da liste di ispirazione civica. Sono 8 le liste a lui collegate: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Cambiamo, Noi per l'Italia-Adc, Essere Napoli, Napoli Capitale, Partito liberale europeo e Orgoglio napoletano. Ci (ri)prova anche Antonio Bassolino, già sindaco di Napoli e presidente della Regione Campania e ministro del Lavoro nel Governo D'Alema, con il sostegno di 5 liste: Bassolino per Napoli, Azione, Napoli è Napoli, Con Napoli e Partito gay Lgbt+.