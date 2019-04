Sospeso da Facebook per il suo cognome. È la denuncia di Caio Giulio Cesare Mussolini, candidato di Fdi alle europee nella circoscrizione Sud e pronipote di Benito.«Voglio tranquillizzare tutti: non farò campagna elettorale con fasci littori, saluti romani e fez. Trovo però inaccettabile che facebook chiuda il mio profilo personale solo perché il mio cognome è Mussolini - ha spiegato - Ieri sono stato bloccato fino al giorno 11 di Aprile, pur non avendo scritto nulla. Dopo una giornata di insulto libero contro la mia persona e la mia famiglia. Se poi la policy di facebook è consentire foto a testa in giù, insulti, minacce di morte e di aggressioni, e al contempo sanzionare una persona solo per il suo cognome, allora siamo messi malissimo. Qui l'unico discriminato sono io. Facebook si comporta come un centro sociale. È inaccettabile. Sto valutando con i miei avvocati se iniziare un'azione legale».