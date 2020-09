Minzolini divide i social: «In Toscana hanno votato anche quelli della "Rivoluzione d'ottobre"»

Da un’attenta lettura delle affluenza alle urne nelle varie province toscane si ha la netta sensazione che Pd e Cgil abbiano portato alle urne anche chi ha partecipato alla rivoluzione d’ottobre...e magari non si è ancora accorto che è finita. — Augusto Minzolini (@AugustoMinzolin) September 21, 2020

Ultimo aggiornamento: 20:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La battuta di Minzolini divide i social. L'ex senatore ha scelto di trasferire su Twitter una considerazione in merito alle ultime elezioni regionali: «Da un’attenta lettura delle affluenza alle urne nelle varie province toscane si ha la netta sensazione che Pd e Cgil abbiano portato alle urne anche chi ha partecipato alla rivoluzione d’ottobre...e magari non si è ancora accorto che è finita»Il motivo di questa battuta? L'alta affluenza alle urne nella regione Toscana dove la sinistra ha stravinto il confronto con Giani il confronto con la leghista Ceccardi. A proposito dell'affluenza alle urne è arrivato il messaggio di Palazzo Chigi che ha accolto con «soddisfazione i dati sull'affluenza. Gli italiani hanno offerto una grande testimonianza di partecipazione democratica sia per quel che riguarda il quesito referendario sia per le competizioni elettorali territoriali. L'Italia ha dato concreta prova di efficienza e gli italiani hanno dimostrato un forte attaccamento alla democrazia».