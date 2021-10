Elezioni comunali a Milano, flop di Paragone: voleva «neutralizzare il green pass» con i voti dei no vax

«Neutralizziamo il green pass», scriveva su Facebook, alludendo a una «finta emergenza» e denunciando la «distruzione della democrazia» per raccogliere voti tra no vax e dintorni. Ma malgrado gli appelli al voto degli ultimi giorni, secondo le prime proiezioni Gianluigi Paragone a Milano si è fermato al 3,1%.

APPROFONDIMENTI I DATI Elezioni Comunali 2021, affluenza al 54,69%: è record... LOMBARDIA Milano, diretta elezioni comunali. Proiezioni: Sala 56% verso il bis,... ITALIA Elezioni Comunali Milano, exit poll e risultati

Elezioni comunali 2021 diretta: Proiezioni, a Roma Michetti e Gualtieri tra 27% e 31%. Sala (Milano), Manfredi (Napoli) e Lepore (Bologna) verso vittoria al primo turno

Paragone contro il vaccino

Il fondatore di Italexit ed ex M5S si definisce "Free vax»", il che non gli ha impedito di definire il green pass «una vigliaccata che induce al vaccino di Stato» e di condividere notizie di persone decedute dopo la somministrazione dello stesso. L'arma contro il virus sarebbero, secondo lui, le medicine: «Qualsiasi bugiardino dice che ci sono degli effetti collaterali ma io non sono obbligato di fatto a prendere quel farmaco, è una libera scelta», aveva spiegato.

Milano, diretta elezioni comunali. Proiezioni: Sala 56% verso il bis, Bernardo fermo al 33,9%

Elezioni comunali 2021, la lunga giornata dello scrutinio: a che ora ci saranno exit poll, proiezioni e risultati

Paragone ha sempre cavalcato il sentimento anti-politico: prima eletto e poi espulso dal Movimento Cinquestelle, ha fondato Italexit cavalcando il sentimento anti-Unione europea. Sembra che stavolta però, l'essere "contro" non lo abbia premiato.

Roma, elezioni diretta, proiezioni: Michetti e Gualtieri appaiati (27-31), Raggi (17-21) e Calenda(16-20)