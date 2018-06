«La #Aquarius approda in Spagna. Per la prima volta una nave partita dalla Libia e destinata in Italia attracca in un Paese diverso: segno che qualcosa sta cambiando, non siamo piú gli zerbini d'Europa». Lo scrive su twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini che ha ringraziato di nuovo il governo spagnolo auspica che accolga altri 60mila migranti.

