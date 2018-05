Migranti, l'Ue: il governo non cambi Salvini: interferenza inaccettabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bruxelles chiede all'Italia di non cambiare politica sui migranti e scatena l'ira di Matteo Salvini.LEGGI ANCHE M5S-Lega, il governo è lontano: distanze sui migranti «Speriamo» che col nuovo governo in Italia «non ci siano cambiamenti sulla linea della politica migratoria», ha detto il commissario europeo alla Migrazione Dimitris Avramopoulos che è tornato anche a lodare l'Italia per quanto fatto, ricordando, tra l'altro, che il Paese è tra gli Stati che hanno il maggior sostegno da Bruxelles.«L'orologio corre. È tempo che gli Stati membri si affrettino» a trovare una posizione comune sulla revisione del Regolamento di Dublino sui migranti ha poi aggiunto il commissario europeo.«Dall'Europa ennesima inaccettabile interferenza di non eletti. Noi abbiamo accolto e mantenuto anche troppo, ora è il momento della legalità, della sicurezza e dei respingimenti», ha replicato il segretario della Lega.