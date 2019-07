di Mario Ajello

Ormai tra M5S e Lega, sul caso navi e migranti, siamo alle offese personali. I grillini danno del bollito "come Higuain" (il centravanti che potrebbe passare alla Roma) a Salvini in pieno scontro tra lui e la ministra stellata Trenta, titolare della Difesa. M5S è in modalità d'attacco. Prima il Blog delle Stelle pubblica un articolo dal titolo emblematico "Il Truman show dei migranti" in cui si ricorda che, mentre i riflettori sono puntati sulle Ong, centinaia di persone continuano a sbarcare sulla coste italiane e nessuno ne parla. Poi l'affondo più duro a Salvini arriva su Facebook da Manlio Di Stefano, viceministro degli Esteri ed esponente di punta dei 5Stelle: "Il problema è sempre lo stesso - scrive - se vuoi fare tutto da solo e non passi mai la palla, se tieni lo sguardo fisso a terra senza accorgerti mai dei tuoi compagni, in porta non ci arrivi mai. Se ti senti Maradona e poi giochi come un Higuain fuori forma, è un serio problema, perché di mezzo c'è il Paese. Non si può dire che è sempre colpa degli altri".