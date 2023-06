Migranti, Piantedosi: «Progressi sul patto, ma non abbastanza». L'accordo resta difficile

L'Italia ha difficoltà ad appoggiare la proposta di mediazione proposta dalla presidenza svedese in merito alla posizione negoziale del Consiglio su due regolamenti chiave del patto Ue per le migrazioni, a meno che non venga trovata una «ulteriore formula di compromesso» su uno dei punti «dirimenti» in discussione. Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervenendo nella sessione pubblica del Consiglio Affari Interni a Lussemburgo, che sta cercando di trovare un accordo sulla posizione negoziale del Consiglio su due regolamenti chiave del patto Ue sulle migrazioni.

Il ministro ringrazia la presidenza di turno per il «raggiungimento di importanti risultati» nella mediazione, a cui l'Italia attribuiva «molta importanza, però - nota - permane nell'ultimo testo che è circolato, rispetto alle mediazioni ultime che avevamo proposto, una insufficiente, secondo noi, distinzione per quanto riguarda i criteri di connessione, che in qualche modo escludono la definizione dei Paesi sicuri».

«Avevamo proposto delle specificazioni, che ritenevamo ragionevoli, rispetto alla possibilità» di «attuare iniziative di dimensioni esterne - ha continuato Piantedosi - e quindi di proiettarci anche al di fuori dei confini dell'Unione Europea, pur sempre, consapevolmente, nel rispetto di quelli che sono i diritti fondamentali, e quindi nel rispetto del diritto internazionale.

«Per noi è uno dei temi» dirimenti, aggiunge, «quindi pur ringraziando per tutte le mediazioni sono state sviluppate, anche nella direzione di molti punti che l'Italia aveva proposto, che ritengo importanti e per i quali ringrazio, questo rimane uno dei punti dirimenti. Per cui abbiamo difficoltà a sostenerlo, se non troviamo una formula ulteriore di compromesso che vada nella direzione che avevamo proposto», ha concluso.

Il patto migranti discusso dai ministri Ue

Il nuovo Patto Ue sui migranti in discussione è articolato su due grandi capitoli: la revisione delle procedura d'asilo (Apr) e la gestione dell'asilo e della migrazione (Ammr). Ecco i punti principali del pacchetto.