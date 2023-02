BRUXELLES - «Efficace e rispettata». A lavori del Consiglio Ue appena terminati, a Bruxelles Giorgia Meloni viene raccontata in questo modo. Tra coloro che hanno lavorato al testo delle conclusioni finali, la verve del premier sulla questione migranti e sulla regolamentazione delle Ong è stata molto apprezzata. Tant’è che chi in conferenza stampa ha chiesto se avesse avuto sentore di un cambio di passo, ha ricevuto in risposta un netto: «Non è che l’ho percepito, l’abbiamo ottenuto». Un approccio diverso che, secondo il presidente del Consiglio, è tutto racchiuso in una frase «messa nero su bianco che mai si era riusciti a mettere: “l’immigrazione è un problema Ue e ha bisogno di una risposta Ue”».

​Migranti, apertura sulla linea italiana

Il pressing italiano - in realtà forte della sponda offerta da Vienna e altri sette Paesi più interessati ai cosiddetti movimenti secondari ma pronti a rispolverare il vecchio progetto della “Fortezza Europa” - sembra essere riuscito a rendere centrale un tema fino ad oggi gestito da Bruxelles spedendo sempre la palla in tribuna. E quindi ecco, ad esempio, il riconoscimento della peculiarità delle «frontiere marittime» (che prepara il terreno ad un successivo accordo capace di garantire interventi diretti dell’Europa nel Mediterraneo) e quello della «dimensione esterna» dell’azione. Ovvero della necessità di agire per blindare i confini, marittimi e anche terrestri (con nuovi muri che l’Ue è pronta a finanziare). Così come il tema del sostanziale “addio” allo «specchietto per le allodole» che il sistema della redistribuzione dei migranti rappresenta per il governo italiano.



LE ORGANIZZAZIONI

Non solo però. Nelle ricostruzioni di chi ha assistito alla trattativa il premier è anche riuscito a smuovere i leader dei Ventisette Paesi sulla regolamentazione delle Ong. «Il tema della ricerca e del soccorso è un problema per l’Italia come lo è per la Germania e per Malta, con vedute diverse» spiegano alcuni funzionari europei. Ma Meloni «ha sempre mantenuto il rispetto» degli altri «anche se con alcune opinioni molto differenti sui movimenti migratori. Grazie a un incontro trilaterale con l’Italia si è riusciti a concordare sul linguaggio» delle conclusioni. E cioè, rivendica il premier, si stabilisce che si discuterà «del rapporto con chi è impegnato nelle attività di salvataggio», «nell’ottica di regolamentare il funzionamento di queste attività», perché è ormai palese che «non si possa trattare il tema dei movimenti secondari senza affrontare quello dei movimenti primari». Peraltro, a seguito del vertice iniziato giovedì, si va verso la riattivazione anche del tavolo di lavoro “Gruppo di contatto sul Search & Rescue”, cioè la sede di confronto tra istituzioni e Ong costituita e mai realmente operativa.