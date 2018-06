«Migranti, stretta sulle Ong nei porti». Ma Salvini non farà strappi

di Cristiana Mangani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non ha rinunciato alla spilletta leghista di Alberto da Giussano, ma ha appuntato sotto il simbolo della Lega, la coccarda tricolore indossata da tutte le autorità presenti alla parata del 2 giugno. Matteo Salvini, uno e trino: segretario del Carroccio, vice premier e ministro dell'Interno. Ruoli molto diversi tra loro e, in alcuni casi, anche contrapposti. Il neo capo del Viminale sembra aver cominciato a fare i conti con questa realtà. Perché dire: «Rimandiamo gli immigrati tutti a casa» come leader del...