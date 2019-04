Migranti dalla Libia, Toninelli: linea porti chiusi potrebbe non bastare

«Centinaia di terroristi islamici potrebbero arrivare in Italia approfittando del caos libico: non a caso la Francia ha chiesto ufficialmente di prorogare la chiusura delle frontiere con l'Italia per altri sei mesi (per 'emergenza nazionale' legata al terrorismo). Il Viminale risponde subito con una direttiva». Lo si apprende da fonti del Ministero dell'Interno.

«Non me la vendo come una medaglia al valore», dice poi Toninelli, riferendosi al fatto di essere indagato, insieme al premier Conte e ai ministri Di Maio e Salvini , con l'accusa di sequestro di persona per il ritardato sbarco della Sea Watch .«Quella è una iniziativa del governo intero perché dobbiamo continuare a salvare vite umane ma dobbiamo farlo in sicurezza e legalità», ha spiegato il ministro, sottolineando: «Siamo convinti di aver operato per il bene dell'interesse pubblico.

«L'Italia non può essere lasciata sola: se dovessero aumentare le partenze (in seguito alla crisi libica n.d.r.) è arrivato il momento che chiudere i porti non basta più, devono essere aperti i porti europei». Alla domanda se quindi resterebbero aperti i porti italiani, il ministro ha spiegato che «la linea é che se dovessero arrivare migliaia di richiedenti asilo non può bastare l'approccio dei porti chiusi: in Italia sono chiusi perché non hanno rispettato il diritto internazionale» mentre se cambiasse la situazione servirebbe un «approccio internazionale, in una situazione emergenziale dobbiamo evitare - spiega - che questo sia il fulcro del dibattito, in Europa i paesi devono accettare la ridistribuzione dei migranti».