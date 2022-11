Migranti, Piantedosi al G7: «Piano europeo? Daremo nostro contributo. Mai avute divergenze con la Francia»

A margine del G7 in corso in Germania, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato alla stampa del Piano europeo sui migranti in preparazione. «Intendiamo dare il nostro contributo - ha dichiarato - ci sarà una proposta dell'Italia, che è quella condivisa con i Paesi di primo ingresso, ma non credo andrà molto lontano da quella della Commissione».

Migranti, Piantedosi al G7 dei ministri degli Interni: obiettivo ricucire con la Francia (con la mediazione della Germania)

«In larga parte il piano migranti non è stato ancora neanche scritto». Sul contributo italiano, Piantedosi ha affermato che l'Italia pensa innanzitutto alla garanzia di «canali di ingresso regolari, al rafforzamento di grandi esperienze che da anni l'Italia ha in campo, quindi non con il nostro governo, e in modo esemplare: penso ai corridoi umanitari che facciamo con Sant'Egidio. Siamo fra i pochi paesi che hanno esperienze molto significative». Poi servono anche «meccanismi maggiormente efficaci nei rimpatri e nel contrasto all'immigrazione illegale».

Migranti, Piantedosi al G7 dei ministri degli Interni

E a proposito dei rapporti con Parigi, Piantedosi ha dichiarato: «Non abbiamo mai avuto motivi di divergenza con la Francia. Mi è dispiaciuto che non ci fosse il collega Darmanin, trattenuto da impegni parlamentari a Parigi. Non abbiamo mai avuto punti di divergenza e non li abbiamo mai creati. Confido che quanto prima avremo modo di chiarire questo».

Il ministro ha parlato anche degli incontri con l'omologa tedesca Faeser e la commissaria Ue Johansson: «Non c'erano punti di divergenza, ma al contrario le bilaterali sono state occasione per constatare che ci fosse forte convergenza sia con la ministra tedesca che con la commissaria europea».

«Non c'era necessità di garantire che l'Italia rispetterà le regole, perché questo era nei presupposti e non abbiamo dovuto dare rassicurazioni, né tanto meno ce ne hanno chieste», ha affermato Piantedosi. A una domanda su una possibile mediazione tedesca con la Francia, ha replicato: «non credo ci sia necessità di alcuna mediazione. Anche perché noi non abbiamo nessuna posizione critica con la Francia».

«Non abbiamo discusso di responsabilità Stati su Ong»

«Non era il momento e abbiamo deciso di non parlarne». Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha risposto, a margine del G7, a chi gli chiedeva se avesse parlato con la omologa tedesca della responsabilità degli Stati di bandiera delle navi ong. «Abbiamo condiviso di non affrontare qui la questione. Non era questa la sede per cercare una sorte di foro giudicante rispetto a posizioni che possono essere divisive».

«Siamo pienamente convinti che gli episodi degli ultimi giorni potranno essere parte marginale del problema se condivideremo politiche comuni che in qualche modo risolvano alla radice i flussi irregolari delle migrazioni».