Migranti, il decreto: dalle espulsioni per chi mente sull'età ai minori nei centri: la bozza

Decreto migranti, ecco la bozza del nuovo provvedimento che andrà domani all'esame del Consiglio dei ministri. Tra le novità, i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo potranno essere espulsi «per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato» dal ministro dell'Interno, dandone preventiva notizia al presidente del Consiglio e al ministro degli Esteri. Quando ricorrono «gravi motivi di pubblica sicurezza» l'espulsione è disposta dal prefetto.

Espulsione per chi mente sull'età

Espulsione per chi mente sull'età o, più in generale, sulla propria identità. È quanto prevede l'articolo 5 del dl sui migranti atteso nel Cdm di domani. Per chi dichiara il falso sulla identità o su qualità personali proprie o di altrì la pena prevista dal Codice penale «può essere sostituita con la misura dell' espulsione dal territorio nazionale». L'accertamento socio-sanitario dell'età è effettuato dalle équipe multidisciplinari e multiprofessionali, ma «in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito» e «di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta.

Centri ordinari, anche i 16enni

Nel caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive per migranti minorenni il prefetto «può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni» in una sezione dedicata nei centri ordinari, «per un periodo comunque non superiore a novanta giorni».

Guardia costiera negli hotspot

«Allo scopo di assicurare adeguati livelli di accoglienza» negli hotspot«, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di migranti nel territorio nazionale provenienti dalle rotte marittime del Mediterraneo», il ministero dell'Interno è autorizzato ad avvalersi del concorso delle attività logistiche della Guardia costiera. Dal 2024 al 2028 è autorizzato il reclutamento nel Corpo, per ciascun anno, di 100 volontari.

Strade sicure, 400 militari in più

Per rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza nelle principali stazioni ferroviarie italiane il contingente di personale delle Forze armate dell'operazione Strade sicure è incrementato dall'1 ottobre al 31 dicembre 2023 di ulteriori 400 unità. Per l'attuazione della misura è autorizzata la spesa complessiva di 2,8 milioni di euro.

Venti milioni di euro a polizia e vigili del fuoco

Per corrispondere «alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio», per potenziare i Vigili del fuoco e per alri interventi a favore del ministero dell'Interno, è autorizzata la spesa di 3,7 milioni per il 2023 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Inoltre, si legge ancora nel testo, «al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia» ,nello stato di previsione del ministero dell'Economia è istituito un fondo in cui confluiscono gli eventuali risparmi di spesa che, a qualsiasi titolo, derivano dalle mancate o ritardate assunzioni del personale delle Forze di polizia autorizzate per l'anno 2023. L'ammontare dei risparmi di spesa di cui al comma 1 è individuato entro l'1 dicembre 2023.