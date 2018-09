La Biancofiore in sit contro il cancelliere Kurz per l'Alto Adige

BOLZANO - «Kurz go home», «Kurz raus!» e «Sudtirol ist Italien!» ("l'Alto Adige è Italia") sono gli slogan dei cartelli, con i quali la coordinatrice di Forza Italia Michaela Biancofiore intende manifestare questo pomeriggio a Bolzano contro l'arrivo del Cancelliere austriaco che interverrà a un comizio elettorale della Svp. «Scendi in piazza anche tu davanti al consiglio provinciale per ricordare al presidente austriaco che l'Alto Adige è Italia», scrive la deputata su Fb. L'appuntamento per i militanti di Forza Italia è alle 14. Fratelli d'Italia ha invece annunciato un sit-in alle ore 15 davanti al palazzo della Provincia in piazza Magnago.



«Il ministro Salvini dice di essersi attivato da tempo per la difesa dei confini italiani come lui stesso scrive oggi sui social - ma andando a Vienna non poteva sconsigliare proprio il cancelliere austriaco a non venire in Alto Adige - Italia, dove in queste ore assisteremo ad un atto che è tipico solo delle dittature sudamericane ? Kurz che viene a tirare la campagna elettorale per un partito 'italianò, la Svp», scrive Biancofiore in una nota. «Anche Kurz oggi è formalmente un migrante che travalica i confini del nostro Paese. Forza Italia non arretra e darà battaglia fino allo stremo in parlamento e tra la gente per affermare che Alto Adige è Italia e per denunciare colpevolmente il silenzio del governo che invito a battere un colpo, se ha a cuore tutti i suoi cittadini- da Brennero a Lampedusa sempre se ancora ritiene che questi siano i confini dell'Italia.



Oggi , in concomitanza con l'arrivo di Kurz a Bolzano, Forza Italia manifesterà tutto il suo disappunto», conclude.

