Mes, nasce l'asse tra Di Battista e Di Maio: «Così non va, non conviene all'Italia»

di Simone Canettieri

Torna l'asseO meglio si fortifica anche sul Mes , il meccanismo Salva Stati che sta mandando in fibrillazione il governo. Il giorno dopo l'informativa del premier Conte alle Camere, e il gelo tra il presidente del Consiglio e il leader del M5S, tocca all'ex parlamentare dare forza al pressing di Di Maio per cambiare il Mes. "Concordo, non così. Non conviene all'Italia punto", è il commento di Dibba a un post del ministro degli Esteri. Il quale di prima mattina ha scritto sui social: «Il Movimento 5 Stelle dice una cosa molto chiara: c'è una riforma in corso, prendiamoci del tempo per fare delle modifiche che non rendano questo fondo un pericolo».«ll Mes - scrive poi Di Maio - è quel fondo da cui uno Stato può attingere in caso di difficoltà. E questa sarebbe anche una cosa positiva, se solo nella riforma che si sta discutendo in Europa non ci fossero aspetti che in futuro rischiano di far finire l'Italia sotto ricatto. È questo che non ci sta bene».«Siamo al governo - ricorda il capo politico del M5S - . Questo significa che abbiamo la possibilità, ma anche la responsabilità, di agire per migliorare le cose. Governare è questo. Non è facile, infatti molti scappano quando arriva il momento di fare sul serio, ma noi non scappiamo e diciamo che in questo fondo, istituito con Monti nel 2012 e negoziato dal governo Berlusconi-Lega, sono stati versati 14 miliardi di euro dei nostri soldi e se deve essere riformato, è giusto che l'Italia ottenga il miglior risultato possibile».