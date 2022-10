Giorgia Meloni, telefonata con Zelensky: «Pieno sostegno alla causa della libertà». Il presidente ucraino: grazie Italia

Prima telefonata tra il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Lo fa sapere una nota di FdI, in cui si spiega «che nel corso della conversazione, Zelensky si è congratulato con Meloni per la vittoria di Fratelli d'Italia alle elezioni politiche e si è detto certo di poter contare su una proficua collaborazione con il prossimo Governo italiano. Zelensky ha ringraziato, inoltre, per il sostegno dell'Italia anche in merito al nuovo decreto sull'invio delle armi appena esaminato dal Copasir e ha formulato l'auspicio che Meloni possa recarsi quanto prima a Kiev».

Putin pensa alla prova di forza: test nucleare al confine ucraino, l'indiscrezione

Nella telefonata con Volodymyr Zelensky, Giorgia Meloni ha ringraziato il presidente ucraino per le congratulazioni e ha ricordato la vicinanza che Fratelli d'Italia e i Conservatori europei hanno dimostrato nei confronti di Kiev fin dal primo giorno della guerra. Meloni, spiega una nota di FdI, «ha confermato il suo pieno sostegno alla causa della libertà del popolo ucraino, ha ribadito che la dichiarazione di annessione di quattro regioni ucraine da parte della Federazione Russa non ha alcun valore giuridico e politico e ha sottolineato il suo impegno per ogni sforzo diplomatico utile alla cessazione del conflitto».

Il presidente ucraino, a poche ore dall'esito delle elezioni italiane, aveva già espresso via social le congratulazioni a Meloni. C'era stato uno scambio di tweet. Mentre ora arriva il primo colloquio tra Zelensky e la presidente del consiglio in pectore Meloni.

Biden a Zelensky, sanzioni a chi sostiene referendum

Anche il presidente degli Stati Uniti ha avuto un colloquio telefonico con Zelensky. Joe Biden si è impegnato a continuare a sostenere l'Ucraina contro l'aggressione della Russia «per tutto il tempo necessario» e a imporre sanzioni contri qualsiasi Paese che sostenga l'annessione di territorio ucraino. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota sulla telefonata tra il presidente americano e il leader ucrainao. Biden ha annunciato a Zelensky l'invio di nuove armi per 625 milioni di dollari. Il presidente ha anche affermato la volontà degli Stati Uniti di continuare ad «imporre alti costi a qualsiasi individuo, entità o paese che fornisca supporto alla presunta annessione della Russia».

Tutti gli aggiornamenti e gli sviluppi sulla guerra in Ucraina in tempo reale