La prima casa non sarà più pignorabile, salvo il mancato pagamento del mutuo. E ogni immobile occupato abusivamente sarà immediatamente sgomberato. Giorgia Meloni fa una promessa solenne in un nuovo video sul programma elettorale: «Con FdI al governo nessuno dovrà più temere di essere sbattuto fuori dalla sua casa. Tuteleremo la casa dai pignoramenti, l’abusivismo e da patrimoniali mascherate dalla sinistra», assicura. Camicia bianca, circondata da vasi di orchidee, Meloni rispolvera un vecchio cavallo di battaglia del centrodestra. «La casa è il bene primario intorno al quale le persone costruiscono il loro futuro - esordisce - questo governo non ha saputo offrire risposte alla crisi economica e ne ha anzi aggravato gli effetti con politiche dissennate e distanti anni luce dai reali bisogni delle persone». Di qui le due proposte cardine. «Approveremo una legge che dirà che la prima casa non è pignorabile - spiega la leader di FdI, con una postilla, «salvo ovviamente il mancato pagamento dell’eventuale mutuo ipotecario che grava di essa». «Ma se ne hai piena proprietà - aggiunge - non ti verrà più sottratta».

La seconda proposta è una dichiarazione di guerra alle occupazioni abusive: «Sgombero immediato, senza eccezioni e stratagemmi», garantisce Meloni. Chi, tornando a casa, troverà la serratura cambiata e l’appartamento occupato da sconosciuti, «avrà lo Stato accanto, subito». La «ferma tutela della proprietà privata» e la «creazione di un sistema di protezione della casa», oltre che lo «sgombero delle case occupate» sono punti cardine del programma unitario del centrodestra. Per FdI, si tratta di una vecchia battaglia. Già nel 2013, appena fondato il partito, Meloni parlava di una casa «né tassabile né pignorabile». L’iniziativa lanciata ieri ha ricevuto il plauso di Confedilizia. «Importante l’impegno della leader di FdI Giorgia Meloni in favore della casa, contro le occupazioni abusive e contro la tassazione patrimoniale», scrive su Twitter il presidente Giorgio Spaziani Testa.

IL CENTRODESTRA

Sulla difesa della proprietà della prima casa insiste tutta la coalizione. Tra gli altri il patron di FI Silvio Berlusconi che in una delle sue “pillole” video è tornato a promettere una «tassa unica del 2% per chi acquista la prima abitazione» ma anche l’eliminazione dell’Imu «per immobili occupati o inagibili» e «una cedolare secca per tutti gli affitti». Su quest’ultima - già ribattezzata dagli alleati «flat tax» degli affitti e citata nel programma del Carroccio, ci sarebbe anche l’accordo con FdI. Quanto all’Imu si sta pensando a un taglio, oltre che per le categorie citate da Berlusconi, per i negozi sfitti. Mentre dalle interlocuzioni con le associazioni di categoria è emersa la richiesta di una decurtazione dell’Imu per i comuni tra i 1000 e i 3000 abitanti. Di fisco e casa si occupa solo in parte il programma condiviso prevedendo «agevolazioni per l’accesso al mutuo per l’acquisto della prima casa per le giovani coppie».

Lo sgombero degli immobili occupati invece svetta in cima all’agenda della Lega, unico partito di centrodestra a presentare un programma a se stante. «Occorre garantire l’impignorabilità della prima casa e l’immediato sgombero delle case occupate, fornendo tutela ai proprietari di immobili», si legge nel documento. La lotta all’abusivismo è un vecchio pallino della Lega. Una lotta che fa i conti con una difficoltà: non esiste ad oggi un censimento degli immobili occupati in Italia. Lo aveva chiesto quattro anni fa il leader della Lega Matteo Salvini, allora titolare del Viminale, ma l’indagine non è ancora stata resa pubblica.