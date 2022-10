Governo, diretta. Meloni a esecutivo FdI. Rampelli: «Non mi risulta veto su Salvini agli Interni». Giovedì 13 prima seduta dalla Camera

La leader dei Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni riunisce nella sede del partito in via della Scrofa a Roma l'esecutivo nazionale del partito. Uscendo dalla macchina con il cellulare in mano, i cronisti le hanno chiesto se stesse leggendo la lista dei ministri e lei ha risposto che stava leggendo dei messaggi. Quindi, incalzata, alla domanda se tra i messaggi ci fossero anche quelli di Matteo Salvini, Meloni ha annuito sorridendo.