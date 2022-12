Meloni alla festa di Fdi a Roma: «Grazie a Salvini e Berlusconi, mi stanno rendendo il lavoro facile»

Ovazione per la premier e leader di Fdi Giorgia Meloni al suo ingresso nella tensostruttura allestita in Piazza del Popolo a Roma per il decennale di Fratelli d'Italia. Il coro della platea «Giorgia, Giorgia» ha accolto la presidente del Consiglio al suo arrivo. «Questi 10 anni una scommessa vinta», ha detto la premier. Il consenso di Fdi «sta salendo, perché tutti guardavano a noi con interesse ma erano spaventati, ma erano spaventati perché era stato fatto un racconto su di noi che era irreale. Oggi la realtà viene fuori, spero che i sondaggi continuino a crescere. Spero di poter convincere altre persone che non eravamo quello che i nostri avversari raccontavano in giro». Lo ha detto Meloni.

Manovra, ecco tutte le novità: pensioni, reddito di cittadinanza, superbonus 110, assegno unico, norma salva calcio

«Oggi ci sono stati i funerali solenni di Fabio Antonio Altruda, un pilota Eurofighter caduto in fase di atterraggio del suo volo. Io ho parlato con la mamma e il papà. La mamma mi ha molto commosso, mi ha detto: “Guardi, sarò forte come lei”», ha raccontato poi la premier prima di iniziare l'intervista con Roberto Inciocchi di SkyTg24: «A questa famiglia mandiamo le condoglianze del governo italiano e di questa piazza, per Fabio, un ragazzo straordinario che si batteva per questa nazione e la bandiera tricolore che noi faremo sventolare alta». «Politicamente farò tutto quello che devo fare, non guardo al consenso, ai sondaggi ma alla curva del Pil, dell'occupazione, della ricchezza, di quanti figli si fanno. Quando fra cento anni morirò vorrò essere sicuro di aver fatto quello che dovevo per migliorare questa nazione. Questo mi basta», ha aggiunto la premier.

«Con gli alleati i rapporti sono ottimi: sono molto contenta dalla maggioranza e orgogliosa del clima che c'è in Cdm. In passato per fare una manovra ci volevano ore e ore, a noi è bastata un'ora, tutti consapevoli della posta in gioco. Questo è un governo che esce da un voto chiaro, non da un gioco di palazzo. A noi interessa il risultato. Ringrazio Salvini, Berlusconi, gli alleati mi stanno rendendo il lavoro molto facile», ha affermato Meloni. «Intervenire su reddito non è un modo di odiare i poveri, come dice la sinistra, ma si fa questa scelta perchè non si vogliono sfruttare i poveri per fare campagna elettorale», ha aggiunto poi il premier.