Dritto e Rovescio, Giorgia Meloni ride del premier Conte

Una lista che può fare la differenza in un'amministrazione nuova che speriamo possa riuscire a dare all'Umbria una speranza alternativa»: la leader del partito, Giorgia Meloni , ha parlato così dei candidati per le prossime elezioni regionali. Lo ha fatto in occasione di un incontro a Perugia, alla sala dei Notari, a cui ha partecipato anche la candidata presidente della Regione per il centrodestra Donatella Tesei. Presenti pure il capolista di Fratelli d'Italia Marco Squarta, il coordinatore regionale e senatore Franco Zaffini e il deputato Emanuele Prisco. «Abbiamo visto una realtà purtroppo devastata e massacrata dalle clientele e dagli interessi di parte - ha aggiunto Meloni - Noi speriamo di poter costruire un futuro nell'interesse dei cittadini».