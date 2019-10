Meloni: «Conte-Renzi-Di Maio? Governo di personalismi e “galli”»

«Il nostro avversario sono i rossogialli, l'obiettivo mio non è levare mezzo punto a Forza Italia o alla Lega». Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a 'Mezz'ora in più' su Rai3. E ha aggiunto: «Capisco quelli del M5s: c'è un sacco di voto di destra che sta tornando a casa che ha creduto in loro come forza anti sistema e poi ha capito che invece erano le guardie bianche del sistema. Hai voglia a recuperare consenso prima di togliercelo fra di noi!».«Chiedo la verità sul fatto che Conte abbia consentito - perché lo sapeva - a un ministro (un segretario di Stato Usa) di parlare direttamente con i servizi segreti, chiedendo in cambio per esempio un endorsement per continuare a fare il presidente del Consiglio». È la richiesta che la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni farebbe al premier Giuseppe Conte sulle implicazioni italiane del Russiagate, al centro dell'audizione che il presidente del Consiglio terrà davanti al Copasir mercoledì prossimo. Meloni l'ha detto registrando 'Mezz'ora in più' su Rai3. «Sono indignata perché tutta questa vicenda è uno spaccato drammatico della nostra sovranità: a Conte viene contestato di aver consentito a un ministro di uno Stato straniero di parlare direttamente con i nostri servizi segreti, invece di parlare col suo omologo. Non accade da nessuna parte al mondo». E ha concluso: «L'Italia è piegata, come se fosse davvero una colonia agli interessi di una nazione straniera».LEGGI ANCHE --> Renzi: «Delusi di Fi vengano con noi eleggeremo capo di Stato pro Ue» «Per governare in un tempo come questo, ci sono intemperie tali che devi avere visione comune, gioco di squadra e una compattezza che questa maggioranza non ha. Questa maggioranza è fatta di interessi personali e di personalismi, il gallo Conte, il gallo Renzi, il gallo Di Maio ...». L'ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, nell'intervista registrata a 'Mezz'ora in più' su Rai3.