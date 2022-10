Meloni alla kermesse di Vox: «Non siamo mostri. Viva l'Europa dei patrioti». E attacca Putin sulle annessioni

«In Ucraina la situazione è grave dopo l'aggressione russa e l'inaccettabile tentativo di Putin di annettere nuove regioni alla Russia». Lo afferma la leader di FdI Giorgia Meloni nel suo saluto a Viva 22, la kermesse di Vox. Intervento alla kermsse così concluso da Meloni: «Non siamo mostri, la gente lo capisce. Viva Vox, Viva Italia, vIva Spagna, viva l'Europa patrioti»,

Guerra Ucraina diretta, missili su Zaporizhzhia nella notte: 12 morti. In Crimea «c'è un sano desiderio di vendetta»

Il messaggo della Meloni

«Abbiamo bisogno di un'Europa più coraggiosa di fronte alle gradi sfide e più umile quando si tratta di affrontare i nostri temi più locali riguardo ai quali le politiche nazionali funzionano meglio», sostiene Meloni.

«Abbiamo resistito sino a oggi, alle bugie e ai tentativi di dividerci. In Italia usano l'alleanza con Vox per definirci impresentabili come in Spagna usano l'alleanza con FdI per definirvi come impresentabili. Però veramente i nostri movimenti sono impresentabili, quando sono votati da milioni di cittadini? Ovviamente no - ragione la leader di FdI - Non abbiate paura del racconto del mainstream, perché la buona notizia è che la gente non accetta più questa narrazione interessata. Bisogna andare alle fonti della notizia, senza accettare mediazioni del messaggio. Quando ci ascolta capisce che siamo tutto meno che mostri. Il cammino comune sarà bello. Io lo so e ora voi dovete crederlo».

LA RIFLESSIONE

«Dagli alimenti alle materie prima ci siamo riscoperti deboli: quando noi conservatori denunciammo gli errori di un'Europa che si occupava di problemi secondari invece dei grandi temi strategici non lo facevamo perchè populisti o nemici dell'Europa ma perchè eravamo lucidi e la storia ci ha dato ragione».

LA POLITICA ESTERA

«Nei prossimi giorni trasformeremo queste idee in politiche concrete di governo come già stanno facendo i nostri amici della Repubblica Ceca, Polonia, come spero presto faranno i nostri amici svedesi, come continueranno a fare i nostri amici lettoni, e come spero che accada entro il prossimo anno a Vox», dice ancora Meloni

IL LEADER DI VOX

La vittoria di Fratelli d'Italia alle elezioni italiane ha «riempito di speranza» i sostenitori di Vox, una speranza «in un'Europa di nazioni libere e sovrane» di cui hanno bisogno sia il continente sia «la Spagna»: lo ha affermato Santiago Abascal, leader del partito ultra-conservatore spagnolo, intervenendo alla kermesse nazionale della propria formazione. Abascal ha ringraziato Meloni per il suo intervento in video all'evento: «La sentiamo sempre molto vicina», ha detto.