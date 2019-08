​L'attacco di Meloni al ministro della Difesa: «Trenta motivi per andare al voto»

Un ministro della difesa che, invece di difendere l'Italia e i confini italiani, si appella all'umanità della politica per far entrare la #OpenArms in acque territoriali e spingere per lo sbarco degli immigrati: abbiamo #Trenta motivi validi per tornare al voto. — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) August 18, 2019

Prende la parola Giorgia Meloni . «Un ministro della Difesa che, invece di difendere l'Italia e i confini italiani, si appella all'umanità della politica per far entrare la Open Arms in acque territoriali e spingere per lo sbarco degli immigrati: abbiamo Trenta motivi validi per tornare al voto». Lo ha scritto su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia