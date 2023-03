Meloni al Colle da Mattarella: Pnrr, migranti e codice appalti tra i temi

Lungo colloquio fra il premier Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella stamani al Quirinale. I due hanno discusso dei principali temi di attualità politica. Lo si apprende da fonti di governo, secondo cui c'è stata «una lunga conversazione, svoltasi in un clima di cordialita e collaborazione». Al centro del confronto «di ampio orizzonte» soprattutto lo stato dell'arte del Pnrr - con il Capo dello Stato che è stato aggiornato sulle trattative in corso a Bruxelles - e il nuovo codice degli appalti che, proprio per centrare gli obiettivi del Piano, va licenziato entro oggi. Non solo, sul tavolo anche il dossier dell'emergenza migranti e il nuovo decreto bollette oggi in Gazzetta ufficiale. Un testo quest'ultimo, che a quanto si apprende da fonti parlamentari, avrebbe già riscosso qualche dubbio. Non per gli aiuti in sé, quanto per il consueto ricorso alla decretazione d'urgenza e soprattutto la mancanza di omogeneità. Al suo interno infatti è presente una mini-tregua fiscale che proroga le date di scadenza per accedere al ravvedimento speciale e alla sanatoria delle irregolarità formali.

Tanti dossier che hanno portato al protrarsi del colloquio, con il presidente del Consiglio che non ha più i tempi tecnici per recarsi ad Udine per il comizio di chiusura di campagna elettore del centrodestra. Parteciperà all'avvenimento in videoconferenza.