Meloni, il look: cambio scarpe a Palazzo Chigi, arriva senza tacchi, poi indossa le decolletés

"Il" premier (lei vuole così) dei tailleur. Tre per tre appuntamenti istituzionali, i primi del suo governo: Giorgia Meloni punta su look maschili, completi con pantaloni, e per la cerimonia della campanella rinuncia anche ai tacchi, forse "provata" dalle decolletés dei giorni scorsi. Arrivando a Palazzo Chigi per il passaggio di consegne con Mario Draghi, decide di abbandonare gli stiletto sfoggiati in questi giorni per una scarpa più comoda, modello derby.

Poi, per lo storico passaggio della campanella, il primo con protagonista una donna, un inedito cambio scarpe: decolletés, stavolta basse. D'altra parte, a seguire c'è il suo primo Consiglio dei ministri, e più che all'apparenza si baderà - speriamo - alla sostanza.

Giorgia Meloni: l'emozione davanti al picchetto d'onore, gli applausi della folla in via del Corso. La giornata del passaggio di consegne

Il look sobrio in tempi di crisi

Semplicità con un occhio ai trend del momento (vedi alla voce blu, scelto sia per le consultazioni al Quirinale sia per il giorno del giuramento). D'altra parte la parola d'ordine del primo governo guidato da una donna sembra essere "sobrietà": scelta comprensibile, visto che nessuno avrebbe perdonato frizzi, lazzi e creatività varie, soprattutto in tempi di crisi economica.

Giorgia Meloni sa bene di essere l'osservata speciale del momento e che tutto ciò che fa - e indossa - potrebbe essere usato contro di lei. Per questo nelle ultime uscite ha anche abbandonato il vezzo che la aveva contraddistinta in campagna elettorale: gli orecchini estrosi (e vistosi). Capello liscissimo con il suo ormai famoso long bob: molto richiesto, ci ha assicurato il suo parrucchiere. Una premier icona di stile? Staremo a vedere.