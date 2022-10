Meloni, il look per il Colle: giacca e pantaloni blu, occhiali scuri e coda di cavallo

Giacca e pantaloni blu navy, capelli raccolti in una coda di cavallo. È un look serio e istituzionale, quasi "maschile" quello scelto dalla premier in pectore Giorgia Meloni per le consultazioni (mai forse così brevi nella storia della Repubblica) con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale di questa mattina 21 ottobre.

Giorgia Meloni, il look "maschile" al Colle

Giorgia Meloni èarrivata al Colle con un completo scuro elegante giacca e pantaloni per le consultazioni al Colle. Stavolta non ha capelli sciolti ma a coda di cavallo con due ciocche ai lati del volto e sfoggia un tailleur (capo d'abbigliamento intramontabile della moda femminile) composto da due pezzi, giacca e pantalone blu navy, camicetta in tinta, su decolletè neri. La leader di via della Scrofa arriva al Quirinale con occhialoni neri, che toglie all'ingresso. Ad accompagnarla i capiguppo Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida.

Blu Navy, il colore "reale" di Kate Middleton

Un look, impeccabile e serio e un colore scelto non a caso: il blue Navy, il colore istituzionale per eccellenza. Si narra che sia stato creato da alcuni sarti che vinsero una competizione per creare un abito per la Regina Carlotta, moglie di Re Giorgio III. Da allora è considerato un colore "reale", classico e sinonimo di eleganza. A indossarlo e riportarlo in tendenza, anche in barba a colori più freschi e decisi, ultimamente è stata la principessa Kate Middleton che lo integra spesso nei propri look. E per molti commentatori, la scelta del colore è proprio simbolo dell'aspirazione al trono.