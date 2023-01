Meloni in Libia: «Evitare il rischio di influenze destabilizzanti. Vogliamo aiutare i Paesi africani a crescere»

«L'Italia può e vuole giocare un ruolo importante anche nella capacità di aiutare i Paesi africani a crescere e a diventare più ricchi: una cooperazione che non vuole essere predatoria, che vuole lasciare qualcosa nelle nazioni». Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, oggi a Tripoli dove ha incontrato il primo ministro del governo di unità nazionale libico, Abdelhamid Dbeibeh. «L'Italia è impegnata a fare la sua parte, per assicurare una maggiore unità di intenti da parte della comunità internazionale sul dossier libico ed evitare il rischio che alcune influenze lavorino per destabilizzare il quadro piuttosto che favorirlo».

Meloni è arrivata in Libia accompagnata dai ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e dell'Interno, Matteo Piantedosi, per una missione del governo italiano nel Paese Nordafricano. In occasione della visita, Meloni avrà una serie di incontri istituzionali con le autorità: oltre a Dbeibeh, il premier vedrà il presidente del Consiglio Presidenziale dello Stato di Libia, Mohammed Yunis Ahmed Al-Menfi.

Attacchi a sedi diplomatiche italiane a Barcellona e Berlino: ipotesi anarchici. «Identificate e fermate 5 persone»

La giornata

«Ci sarà un altro incontro con il settore economico e l'oil&gas di entrambe le parti e la firma di due accordi», ha detto il portavoce dell'esecutivo libico, Mohamed Hamuda. Delle intese, una riguarda «investimenti ed esplorazione» nel gas e «uno il rapporto con la Guardia costiera», ha confermato Hamuda rimandando a «una conferenza stampa al termine degli incontri da cui avremo più informazioni». Una tv libica, Libya al-Ahrar, ha mostrato in diretta Facebook onori militari resi a Meloni accompagnata da Dbeibeh all'interno di un edificio.