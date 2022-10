Meloni su Forza Italia e La Russa presidente Senato: «Farò governo autorevole, questioni secondarie non mi fermano»

«Per me quello che contano sono i risultati, mi pare che i risultati dicano con chiarezza che sono intenzionata a dare a questa nazione, se ne avrò occasione, un governo autorevole. Non intendo fermarmi di fronte a questioni che sono secondarie». Così la leader di FdI Giorgia Meloni, a chi le domandava se è dispiaciuta per il mancato voto di Forza Italia per Ignazio La Russa presidente del Senato. Cosa risponde a Silvio Berlusconi che chiede di far cadere i veti? «Non ho altro da dire», ha replicato Meloni.

Ignazio La Russa eletto senza l'appoggio di Forza Italia: il giallo dei 17 voti. Letta: parte opposizione vuole entrare in maggioranza

Meloni e l'elezione del presidente del Senato

Dopo aver partecipato al secondo scrutinio per l'elezione del presidente della Camera, Meloni ha poi lasciato Montecitorio. Uscendo, ha spiegato di andare via «per cose personali».