Meloni alla Camera per la fiducia: «Qui sempre con emozione e rispetto. Grazie a Mattarella e Draghi»

Responsabilità e concretezza. Questa mattina Giorgia Meloni si presenterà alla Camera dei Deputati per tenere il suo primo discorso programmatico da presidente del Consiglio. Un intervento «denso» a sentire i suoi consiglieri, con cui la premier chiarirà cosa ha in mente per i prossimi cinque anni, guadagnando la fiducia dell’Aula (il voto arriverà in serata, dopo la discussione generale e la sua replica che anticipa il passaggio a palazzo Madama di domani).