Meloni: «Tutte le droghe fanno male». Botta e risposta con Magi: «Così ci pensa la mafia». E lei: «Non mi faccio intimidire»

Duro scambio di vedute a Montecitorio nel corso del convegno sulla "Giornata mondiale contro le droghe". Il presidente del consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato: «Le droghe fanno male tutte, non esistono distinzioni, chi dice una cosa diversa dice una menzogna.

Meloni, botta e risposta con Magi sulle droghe

Durante l'intervento del premier, Riccardo Magi, deputato di Più Europa, ha messo in atto un'azione dimostrativa esponendo dei cartelli con scritto "Cannabis: non ci pensa lo Stato, ci pensa la mafia". Meloni gli ha risposto: «Abbiamo visto i risultati in questi anni del lavoro che avete fatto. La ringrazio di aver partecipato. Dovreste sapere che non sono una persona che si fa intimidire perché io so cosa sto facendo, il punto è se voi vi rendete conto di quello che state facendo».