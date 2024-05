Postura rigida e sguardo più astioso che concentrato: «Presidente De Luca, sono la stronza della Meloni. Come sta?» L’incipit è tutt’altro che casualmente perfetto per la viralità dei social. Meno, forse, per la vitalità di una giornata pensata per ridare speranza «a tutte le Caivano d’Italia». Non c’è modello operativo o «piccolo miracolo» del governo che tenga rispetto alla campagna elettorale. Giorgia Meloni ha scelto - come confermano le immagini che attribuiscono il video al suo staff e il tam tam sulle chat degli eletti Fdi - di trasformare la riqualificazione dell’ex centro Delphinia in un enorme sasso sfilato dalle sue sneaker bianche. La premier aspettava questo momento almeno dal 16 febbraio. E cioè da quando Vincenzo De Luca, a Roma, si mise alla testa di un centinaio di sindaci per protestare contro l’Autonomia differenziata, sbattendo il muso sul portone chiuso di Palazzo Chigi. Da lì in poi è un’escalation di improperi e attacchi a distanza andata avanti per mesi. «Altro che 5 miliardi per il lavoro, finora solo 5 miliardi di palle» scandiva il governatore campano il 2 maggio scorso, appena prima di dare a Don Patriciello del «Pippo Baudo con la frangetta». Sullo sfondo, vero oggetto della contesa, la firma degli accordi di coesione tra governo e Campania, in ritardo rispetto a qualsiasi altra Regione. Il resto, oggi, è storia. Proprio come l’inconsueto aplomb di De Luca che ribatte con un «benvenuta» che, per una volta, tradisce il suo essere stato colto impreparato.

La Premier a Caivano con De Luca: “Sono quella stron*a della Meloni”, durante la stretta di mano

L’INTERVENTO

A differenza di quando un’ora più tardi si siederà in prima fila alla cerimonia d’inaugurazione. Meloni ha appena terminato il suo giro all’interno del centro che in soli 9 mesi, grazie all’impegno di Sport e Salute e del Commissario Fabio Ciciliano, è passato dall’essere simbolo del degrado dell’area a mega-struttura di aggregazione con una piscina e 20 campi sportivi, e dal palchetto attorniato dagli atleti delle Fiamme oro e delle società sportive della zona prova a fare in modo che «l’emozione non diventi commozione». Poi rinnova l’affondo: «Voglio dire, senza polemica al governatore, che ieri parlava di questa giornata come una passeggiata del governo, presidente De Luca, se tutte le volte che la politica passeggia portasse questi risultati, avremmo sicuramente una politica più rispettata da parte dei nostri cittadini. Continueremo a passeggiare». Il governatore se lo aspetta, e incassa con una mano sulla fronte per ripararsi dal sole. Poi si allontana, tentando - senza riuscirci - il mutismo. «Al governo non hanno ironia e sono nervosi» dice, «e comunque per le passeggiate mi riferivo a quella di ieri (del sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ndr) al Molo Beverello, finanziato nel 2015 da Gentiloni». Finisce qui, solo perché vanno via entrambi. Per una volta però, dietro le spalle non ci sono macerie ma una promessa mantenuta. Da Meloni appunto, che qui arrivò ad agosto e promise che Caivano non sarebbe più stata zona franca entro il 31 maggio.

Lo ha fatto con 3 giorni di anticipo presentandosi con i ministri Andrea Abodi, Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano, a 300 metri dal Parco Verde. Cioè dal quartiere disagiato in cui affonda le radici l’intervento drastico del governo, fatto non solo con la riqualificazione del centro affidato alle Fiamme oro della Polizia ma con la ricostruzione di un presidio delle forze dell’ordine a colpi di maxi-retate e operazioni anti-droga. Ovvero di quello che era diventato il simbolo del degrado di una zona intera dopo che le violenze sessuali subite da due cugine, bambine con meno di 14 anni, l’estate scorsa rimbalzarono su tutti i giornali. Invitata da don Maurizio Patriciello, la premier ci è tornata ora dopo 9 mesi per alzare il velo su un centro sportivo ampio 5 ettari, che oltre a restituire la piscina alla città avrà playground e strutture per 44 attività sportive. «Stato e istituzioni si sono comportati come dovrebbero fare sempre. Un annuncio è diventato un fatto che i cittadini possono toccare e vivere» dice Meloni, ringraziando a viva voce Ciciliano e l’ad di Sport e Salute Marco Mezzaroma.«Abbiamo dimostrato che degrado e abbandono non sono un destino ma una scelta e come tutte si possono ribaltare». «Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto» dice proprio Mezzaroma, in prima linea nel progetto assieme all’ad Diego Nepi, «questo luogo aveva inghiottito nell’ombra i sogni di ragazzi e ragazze, oggi invece risorge per un futuro fatto di sport, socialità e condivisione». Cinque mesi di lavori e 7,3 milioni di euro investiti per la gestazione di quello che don Patriciello ha definito un piccolo miracolo, operato anche da 400 operai quasi tutti campani, che porta il centro a rinascere con il nome Pino Daniele. Perché Caivano, spiegano il concept dietro al nome, come Napoli è «mille culure», e non più «na' carta sporca e nisciuno se ne importa». Il progetto parte infatti dal presupposto che lo spazio è un educatore sociale e lo sport veicolo di sani stili di vita. Perché, dice Patriciello nella sua invettiva di ringraziamento che non risparmia né De Luca né «i don Abbondio della magistratura, della politica e del giornalismo», «nessuno può celebrare la Pasqua se non è passato per il venerdì santo».