Meloni: «De Luca? Lavori anziché manifestare. Ponte sullo Stretto impossibile solo per chi non ha coraggio»

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto hanno firmato, nel porto di Gioia Tauro, l'Accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Alla cerimonia era presente anche il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.

Il cordoglio per Firenze

«Sento l'obbligo di iniziare questo intervento con una brutta vicenda avvenuta a Firenze, dove ci sono degli operai coinvolti in un incidente in un cantiere di un supermercato, a nome mio, del governo, dell'Italia di tutti gli amministratori presenti esprimere cordoglio e vicinanza alle famiglie». Così il premier Giorgia Meloni alla firma tra governo e Regione Calabria dell'accordo per lo sviluppo e la coesione.

«Stiamo seguendo gli sviluppi del caso e preghiamo per le persone ferite e per quelle che ancora non si trovano, è un'altra vicenda - ha sottolineato la premier - che lacera le nostre coscienze di persone che escono per andare a lavorare, per fare semplicemente il loro lavoro e non tornano a casa. Penso che dobbiamo mandare un abbraccio, un pensiero e ovviamente tutta la nostra attenzione a loro e alle loro famiglie».

Migranti, modello Caivano. Meloni arruola i ministri: «Andiamo tutti in Africa, serve slancio per il Piano Mattei»

L'accordo per lo sviluppo e la coesione

La presidente del Consiglio sull'accordo per lo sviluppo e la coesione: «I fondi di sviluppo e coesione sono i fondi principali per combattere i divari tra i territori, tra Nord e Sud, Est e Ovest, anche all'interno dei territori. Quando siamo arrivati al governo ci siamo resi conto che queste risorse in molti casi non si spendevano nella totalità o con enormi ritardi. Non so se una nazione come la nostra può permettersi di non fare arrivare sul territorio fino all'ultimo centesimo che ha a disposizione».

Meloni: «Governatori tutti collaborativi, tranne uno»

Sui fondi di coesione i governatori si stanno dimostrando «tutti collaborativi, tranne uno che non è molto collaborativo allo stato attuale. Rispetto per carità, ma neanche mi stupisce troppo» perché «se si va a guardare il ciclo di programmazione 2014-2020 risulta speso il 24% della spesa».

«Se invece di fare le manifestazioni ci si mettesse a lavorare, forse si potrebbe ottenere qualche risultato in più», ha proseguito la presidente del Consiglio riferendosi - senza però citarlo - al governatore della Campania Vincenzo De Luca, che oggi è sceso in piazza a Roma per protestare contro la riforma dell'Autonomia.

«Ponte Stretto impossibile per chi non ha coraggio»

Tra i fondi per la Calabria ci sono «i 300 milioni di euro destinati per legge alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, quello che molti amano dire che non si farà mai, è impossibile, io sono convinta che impossibile è la parola che usano quelli che non hanno coraggio e non hanno voglia di lavorare, perché per quelli che hanno coraggio e voglia di lavorare le cose si fanno».