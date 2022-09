Andrea Giambruno, chi è il compagno di Giorgia Meloni: figlia, lavoro e Instagram. «È una madre stupenda»

Dietro la vittoria di Giorgia Meloni c'è Andrea Giambruno. Affascinante, alto e sempre ben vestito. Non sono sposati, ma li unisce un grande amore: soprattutto per la figlia Ginevra, nata nel 2016. Con gli impegni che la assorbono quotidianamente, non è facile per loro vedersi. E allora spesso si videochiamano con il cellulare, condividendo pensieri e opinioni. «È una madre stupenda», raccontava quando ha iniziato a lavorare a Tgcom24. Ora è conduttore televisivo.

Andrea Giambruno, il lavoro da giornalista

Nato a Milano nel 1981, Andrea Giambruno lavora da anni a Mediaset. Giornalista, prima ha seguito come autore diversi programmi televisivi. Poi il passaggio a tgcom24 nel 2019. È qui che ha iniziato a condurre i telegiornali con grande spigliatezza. Poi il 2020 arriva la chiamata a Studio aperto, dove inizia leggere i notiziari. Ora, però, bisognerà vedere cosa sceglierà di fare con la compagna che potrebbe essere la futura premier.

La difesa in diretta televisiva

«Io sono il compagno di Giorgia Meloni e lei è la madre di mia figlia. Spiegherò alla piccola quanto è meritevole ciò che ha fatto nella sua vita». Così prendeva le difese della partner Andrea Giambruno dopo le offese rivolte alla Meloni da parte del prof. Guzzini, docente dell'Università di Siena. Era il 2020 e, in diretta televisiva, Giambruno difendeva, senza paura, la sua dolce metà. «Commenti del genere sono misogini e vergognosi, ci difenderemo nelle opportune sedi».

Instagram?

Non ha Instagram né Facebook Andrea Giambruno. Ma potrebbe essere il primo First Gentleman della storia della Repubblica Italiana. Con Giorgia Meloni hanno deciso di tenere privata la loro storia, soprattutto per difendere la loro figlia.

La figlia Ginevra

Quando ha un attimo di tempo, Giambruno sta accanto alla figlia. Che sia anche attraverso una videochiamata. Andrea ha vissuto tanti anni a Milano, e in parte anche a Monza. Oggi vive a Roma, che gli permette di stare vicino alla compagna Giorgia Meloni.