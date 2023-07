Meloni a Washington: «Tra Italia e Usa relazione essenziale. Occidente mai unito come adesso»

I legami tra Italia e Stati Uniti sono «incredibilmente forti e sono diventati ancora più profondi in tempi recenti, dopo l'aggressione russa all'Ucraina. Giorgia Meloni, a Washington, in un passaggio delle dichiarazioni congiunte alla stampa con lo speaker della Camera dei Rappresentanti, Kevin McCarthy.

Meloni a Washington

«Una grande scrittrice e giornalista italiana, Oriana Fallaci, una volta ha riassunto in poche parole perché gli italiani amano questa nazione. Permettetemi questa citazione: "L'America è una nazione speciale. Un paese da invidiare, per cose che non hanno nulla a che fare con la ricchezza, il potere, la supremazia militare e così via. E sai perché? Perché è nato dal bisogno dell'anima, dal bisogno di avere una patria e dall'idea più sublime che l'uomo abbia mai concepito: l'idea di libertà, ancora meglio, di libertà sposata con l'idea di uguaglianza"», ha detto Meloni. La premier e McCarthy hanno tenuto un breve discorso per un brindisi di benvenuto. «Questo - ha aggiunto - è il motivo per cui credo che l'America sia così forte. Ha una forte identità radicata negli ideali di libertà e democrazia. Nella sua Costituzione è sancita la ricerca della felicità per tutti i suoi cittadini. Questo è ciò che rende l'America un leader naturale nel mondo. E il Congresso degli Stati Uniti è il principale custode di questi principi».

Le parole della Meloni

«Sono molto felice di essere qui oggi in quello che è il cuore della democrazia americana, Capitol Hill. Un faro di luce per le democrazie di tutto il mondo» ha detto la premier sottolineando che «più che mai in questo frangente storico internazionale, le nostre relazioni sono essenziali e dobbiamo essere in grado di fare affidamento l'uno sull'altro». «Sono stata in politica per tutta la vita - ha ricordato Meloni - e conosco i ruoli cruciali dei parlamenti nelle democrazie di tutto il mondo. Ecco perché sono particolarmente grata a tutti voi presenti qui oggi, per il tempo che mi avete dato e la vostra preziosa intuizione su molte questioni». «Sono particolarmente entusiasta di essere qui oggi a Capitol Hill - splendidamente decorato con affreschi dell'artista italiano Costantino Brumidi - perché riflette anche le storie di donne e uomini che hanno cementato l'amicizia e l'alleanza tra i nostri popoli. So che Kevin e molti di voi di origine italiana presenti oggi, sanno benissimo a cosa mi riferisco. Il nonno materno di Kevin era un immigrato italiano che arrivò a Ellis Island nel 1921. Gli italoamericani hanno plasmato in molti modi questa bella nazione e rappresentano uno straordinario ponte tra le nostre nazioni». «Che le nostre relazioni continuino a prosperare in questi tempi difficili e globali. Brindo alla nostra amicizia incrollabile e a molti successi per le nostre nazioni».