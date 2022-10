Meloni: «Berlusconi e Salvini? Lavoriamo bene, sono ottinista». Lega, convocato alle 16 il consiglio federale

A poco più da 24 ore dalla prima seduta di Senato e Camera nella XIX fervono i contatti nella maggioranza di centrodestra tanto per la squadra dei ministri quanto, più nell'immediato, per le individuazione dei candidati alle presidenze dei due rami del Parlamento su cui far convergere i voti. Su quest'ultimo tema, in particolare, Giorgia Meloni conferma che si sta lavorando e non ci sono problemi nella maggioranza. In ogni caso, la stessa leader di Fdi annuncia che nella giornata di oggi il pacchetto intero sarà all'ordine del giorno di un nuovo vertice del centrodestra con Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Mentre continuano gli arrivi dei nuovi parlamentari che si accreditano presso i due rami del Parlamento in vista della prima seduta di giovedì mattina, proseguono anche gli incontri dei eletti nei singoli partiti. Alle 17 è prevista l'assemblea dei parlamentari del Pd con il segretario Enrico Letta e in serata, alle 21, ci sarà quella degli eletti del Terzo Polo. Quanto agli altri appuntamenti, alle 10.00 alla Camera si terrà una Conferenza stampa del Movimento Sud chiama Nord, che si riconosce nell'ex sindaco di Messina Cateno De Luca. Alle 17 Matteo Renzi con l'ex magistrato Carlo Nordio eletto alla Camera in Fdi presenterà un volume presso lo Spazio Sette della Libreria Ubik, in via dei Barbieri, 7, a Roma.