Mef, Giorgetti propone Riccardo Barbieri nuovo direttore generale. Biagio Mazzotta confermato alla Ragioneria

Il Mef ha inviato alla Presidenza del Consiglio, ai fini dell’iscrizione nell’ordine del giorno del Cdm, la proposta di nomina dei direttori generali dei dipartimenti del Tesoro (Riccardo Barbieri) Ragioneria (Biagio Mazzotta) e Amministrazione Generale del personale e dei servizi (Ilaria Antonini). Il ministro Giancarlo Giorgetti ringrazia gli uscenti per il lavoro svolto con dedizione e competenza. Inoltre il ministero dell’economia e delle finanze presenterà una proposta di riforma del modello organizzativo con lo scopo di assicurare il raggiungimento degli importanti obiettivi assegnati in primo luogo a livello europeo e internazionali tramite una diversa articolazione della struttura dipartimentale.

Chi è Riccardo Barbieri

Barbieri è un macroeconomista con venticinque anni di esperienza. Nato a Roma, è cresciuto a Milano. Si è laureato con lode in Discipline economiche e sociali presso l’università Luigi Bocconi di Milano e ha conseguito un Ph.D. in Economics alla New York University. Ha svolto attività di insegnamento e ricerca in ambito accademico per poi cominciare la carriera nel mercato finanziario dove ha ricoperto ruoli di vertice presso numerosi istituti, specializzandosi nei mercati emergenti. Negli ultimi anni si è occupato prevalentemente di economia e mercati dell’Eurozona.

​Il nuovo segretario generale del ministero degli Esteri

L'ambasciatore Riccardo Guariglia sarà il nuovo segretario generale del ministero degli Esteri. Lo si apprende da fonti della maggioranza.